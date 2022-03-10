Polis Genel Müdürlüğü Tarafından ''Yabancılar Ve Muhaceret Çalıştayı'' Düzenlendi

Polis Genel Müdürlüğü tarafından, bugün Polis Okulu Müdürlüğünde düzenlenen “Yabancılar ve Muhaceret Çalıştayı” kapsamında; Ülkemizde bulunan yabancı uyruklu şahıslar ile ilgili kamusal alanda yaşanan sıkıntıları ortaya koymak ve bunlarla ilgili çözüm önerileri üretmek amacıyla Polis Genel Müdürlüğü öncülüğünde; Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, YÖDAK ve Üniversite temsilcileri ile Polis Genel Müdürlüğü yetkilileri bir araya gelerek mevcut durum ortaya konmuş, uygulamada yaşanan sıkıntılar tartışılmış ve çözüm önerileri ortaya konulmuştur. Çalıştaya katılım sağlayarak görüş ve önerileri ile sorunun çözümüne katkı koyan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.

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10/03/2022 19:00