Polis Genel Müdürlüğü'nden Pile-Yiğitler yolundaki gerginliğe ilişkin açıklama

Polis Genel Müdürlüğü'nden Pile-Yiğitler yolundaki gerginliğe ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Saat 09:00 sıralarında, Çayhan düzlüğü ağıllar bölgesinde, mevcut Pile-Yiğitler yolunun genişletilmesi ve iyileştirilmesi kapsamında yürütülen yol yapım çalışmaları sırasında, KKTC Polis Genel Müdürlüğü tarafından alınan güvenlik tedbirlerine uymayıp, yol yapım çalışmalarını engellemek maksadıyla, BM Barış Gücü askerleri kendilerine ait araçları yol içerisine kasten park ederek söz konusu bölgeye geçişi tıkamak suretiyle, iş araçlarının yol yapım çalışmalarına engel olmuşlardır." ifadelerine yer verildi.

Polis ekiplerinin, bölgeyi boşaltmaları için BM Barış Gücü askerlerine defalarca uyarı yapılmasına rağmen, BM Barış Gücü Askerleri bölgeyi boşaltmamakta direndiği belirtildi.

Polis Genel Müdürlüğü'den yapılan açıklamada "Bölgede görevli olan KKTC Polis Genel Müdürlüğü personeli, geçişi tıkayan BM Barış Gücü askerlerini ve araçlarını bölgeden çıkarmak amacı ile ilerlemeye başladığı zaman, yaşanan arbede sonrasında kendini iyi hissetmeyen toplam 15 KKTC Polis Genel Müdürlüğü personeli Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne başvurmuştur.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne başvuran sekiz Polis Mensubunun darp edildiği tespit edilmiş olup, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmişlerdir. Yedi Polis Mensubunda ise herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmamıştır.

KKTC Polis Genel Müdürlüğü’nün Çayhan düzlüğündeki güvenlik tedbirleri devam edecektir." ifadelerine yer verildi.