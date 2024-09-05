Polis Genel Müdürlüğü'nden Adem Altun'un Trafik Kazasıyla İlgili Açıklama

Polis Genel Müdürlüğü, yıllık iznini İstanbul’da geçiren polis memuru Adem Altun'un bir trafik kazasında ağır yaralanmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, polis memuru Adem Altun'un yıllık izni sırasında İstanbul’da bir trafik kazası geçirdiği bildirildi. 3 Eylül 2024 tarihinde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Altun, Şişli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Polis Genel Müdürlüğü, personelleriyle yakından ilgilendiklerini belirterek, Altun’a acil şifalar diledi ve en kısa sürede sağlığına kavuşarak görevine geri dönmesini temenni ettiklerini ifade etti.