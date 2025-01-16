Polis Genel Müdürlüğü’nden Başarılı Operasyon…

05 Ocak 2025 tarihinde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bölgesinde Bodayma köyü yakınlarında meydana gelen ve Rum Polisinin açtığı ateş sonucu Pakistan uyruklu bir kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Polis Genel Müdürlüğü tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Olayda Kullanılan Araç, Polis Genel Müdürlüğü’ne Bağlı Ekipler Tarafından Tespit Edildi…

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yaptığı uzun süreli takip ve istihbarat çalışmaları neticesinde, Girne Limanı’nda bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda, Rum Polisinin şüpheli listesinde bulunmayan bir kişi, olayda kullanılan araç ile birlikte yurt dışına çıkmaya çalışırken tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.