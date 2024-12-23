Polis Genel Müdürlüğü'nden yeni yıl öncesi ateşli silah uyarısı

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), yeni yıl öncesinde ateşli silah kullanımı konusunda toplumu uyardı. Ateşli silah kullanımına karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edileceğini vurgulayan PGM, bu tür suçlara karışanların tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

Yeni yıl kutlamaları sırasında ateşli silah kullanılmasını "magandalık" olarak nitelendiren PGM, bu tür davranışların yasal mevzuata aykırı olduğunu, 7 ila 10 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabileceği ifade etti.

PGM tarafından yapılan açıklamada, ateşli silah kullanımının çağ dışı bir zihniyetin ve geri kalmışlığın göstergesi olduğu vurgulandı ve toplumlar ilerledikçe şiddet ve suç davranışlarının azalması beklense de, şiddet ve suç oranlarının arttığına dikkat çekildi.

Şiddet olaylarında ateşli silahların sıkça kullanıldığına işaret edilen açıklamada, bu durumun dünya genelinde yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına neden olduğu belirtildi. Açıklamada, meskun mahalde ateş açmanın, çok katlı binalarda yaşayan insanlara zarar verebileceği hatırlatıldı.