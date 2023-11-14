Polis Genel Müdürlüğü’ne 45 Sivil Hizmet Görevlisi alınacak

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14/11/2023

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Polis Genel Müdürlüğü’ne 45 Sivil Hizmet Görevlisi alınacak


 Polis Genel Müdürlüğü’ne 45 Sivil Hizmet Görevlisi alınacak.

Polis Genel Müdürlüğü Polis Hizmetleri kadrolarında yer alan Sivil Hizmet Görevlisi kadrosunda görev yapacak erkek ve kadın adaylardan 27 Kasım ve 01 Aralık (her iki tarih dahil) tarihlerinde başvuru kabul edilecek.

Başvurular şahsen İlçe Polis Müdürlüklerinde yapılabilecek.

Münhal ilanı ve sınav duyuruları ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda verilen polis genel müdürlüğünün resmi web sitesi olan http://www.polis.gov.ct.tr adresinden temin edilebilecek. 

14/11/2023 17:53
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TAGS: Polis Genel Müdürlüğü’ne 45 Sivil Hizmet Görevlisi alınacak
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