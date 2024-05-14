Polis Genel Müdürü Kuni, Engelli Dernekleri ile bir araya geldi, sorunlarını dinledi

Engelli bireylerin trafikte ve kamusal alanda yaşadığı sorunları konuşmak, çözüm üretmek ve Polis Genel Müdürlüğü (PGM) ile engelli bireyler arasında köprü oluşturmak amacıyla bugün Polis Genel Müdürlüğü’nde toplantı yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre toplantıya, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Engelli Derneklerin yetkilileri, Polis Genel Müdür I. Yardımcısı Ali Adalıer, Polis Genel Müdür II. Yardımcısı Kaan Resa Saçar ve Polis Genel Müdürlüğü’nün diğer yetkilileri katıldı.

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni toplantıda yaptığı konuşmada, engellileri hatırlamak ve sorunları konusunda duyarlılık göstermenin sadece bir hafta ile sınırlı olmaması, aynı duyarlılığın yılın her gününe yayılması gerektiğini belirtti.

Kurum olarak engelli bireylerin başta trafik ve kamusal alanda yaşadığı diğer sorunlara çözüm bulmak için katkı yapmaya hazır olduklarını ifade eden Kuni, toplantıya katılan Engelli Derneklerin yetkililerine teşekkür etti.

Toplantıda söz alan Dernek yetkilileri de, yaşadıkları sıkıntıları aktardı. Ayrıca Polis Genel Müdürlüğü’nün sorumluluk üstlenip, böyle bir toplantıya ev sahipliği yapması ve engellilerin sorunlarına hassasiyet göstermesinden dolayı memnuniyet belirtildi.