Polis Genel Müdürü Kuni'den Güzelyurt Emekli Polisler Derneği'ne ziyaret

Polis Genel Müdürü (PGM) Kasım Kuni bugün, Emekli Polisler Derneği Güzelyurt Şubesini ziyaret etti.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuni'nin Güzelyurt Emekli Polisler Derneğine yaptığı ziyarette, Dernek Başkanı Birol Atasü, Genel Sekreter Oğuz Güleç, Güzelyurt Bölge Sorumlusu Mehmet Ayyıldız, Üyelerden Tuncer Tayançlı ve Salih Müezzinoğlu ile Güzelyurt Polis Müdürü Enver Erem de hazır bulundu. Ziyarette Emekli polisler ile bölge sorunları ele alındı.