Polis, Girne ve Lapta’da operasyon yaptı

Girne-Lefkoşa Anayolu’nda başlatılan ve Lapta’da devam eden operasyonda hint keneviri, kokain, MDMA ve sentetik cannobionid türü uyuşturucu olduğuna inanılan kanunsuz uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ayrıca vücut geliştirmede kullanılan haplar ele geçirdi. Polis meseleyle ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

30 gram hint keneviri, 300 gram kokain

Polisten verilen bilgiye göre; Girne-Lefkoşa Anayolunun birinci kilometresinde, 28.09.2021 tarihinde, saat 16:15 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu; M.Y.(E-26)’nin kullanımında bulunan ve Ç.G.(E-23) ile D.C.G.(E-21)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada; yaklaşık 30 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 300 gr ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 100 gr ağırlığında MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık bir kilogram ağırlığında sentetik cannobionid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, araçta yolcu olarak bulunan Ç.G.(E-23)’ye ait el çantasında yapılan aramda ise yaklaşık 1 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet plastik öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Vücut geliştirme ilacı ve hassas terazi

Yürütülen ileri soruşturmada M.Y.(E-26)’nin Lapta’daki ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 0,10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ile vücut geliştirmede kullanılan 6 adet ampül ve 5 adet hap bulunarak emare olarak alındı.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen J.F.İ.(K-23) ve D.İ.(E-28)’nin kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 0,100 gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Zanlılar tutuklanırken, polis meseleyle ilgili soruşturma başlattı.

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29/09/2021 13:23