Polis Girne'deki sürücüleri uyardı

Ülkeyi olumsuz etkileyen sağanak yağışla ilgili polis sürücüleri uyardı.

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14/12/2020
TAK

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Polis Girne'deki sürücüleri uyardı

Ülkeyi olumsuz etkileyen sağanak yağışla ilgili polis sürücüleri uyardı.

Polisten yapılan açıklamada, "Girne Bölgesinde etkili olan sağnak yağış nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalmakta ayrıca yollarda oluşan su birikintileri sürücüler için tehlike arz etmektedir.

Özellikle bu bölgelerde Girne şehir içi yollarının yanı sıra Girne - Lapta, Girne - Boğazköy ve Girne - Değirmenlik (Dağyolu) Anayollarını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur" denildi.

14/12/2020 09:32
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TAGS: girne, yağmur, yollar, su, altında, polis, uyarı
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