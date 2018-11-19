Polis, Gönyeli'de yaşanan olayın detayını açıkladı
Hasan Yılmaz Karasalih'in ölmeden önce kız kardeşini arayıp durumu bildirdiği de iddia edildi
19/11/2018
HK
Polis, Hasan Yılmaz Karasalih'in önce eşi Sevinç Karasalih'i boğarak öldürdüğünü ardından da kendi yaşamına son verdiğini açıkladı.
Hasan Yılmaz Karasalih'in ölmeden önce kız kardeşini arayıp durumu bildirdiği iddia edilirken Karasalih çiftinin 2 çocuğu ve torunları olduğu belirtildi.
Polis, Hasan Yılmaz Karasalih’in önce eşi Sevinç Karasalih’i boğarak öldürdüğünü, ardından da elektrik akımı vererek kendi yaşamına son verdiğini açıkladı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.