Polis Gözetiminde Akıl Almaz Olay

Gamze PİR BAYKUR

Girne’de sakin Erhan Gül’ün Ziraat Bankasında bulunan hesabına yurt dışından aktarılan ve kara para olduğuna inanılan 108 bin TL ile ilgili soruşturma devam ediyor. Erhan Gül’ün hesabını kullandırdığı ileri sürülen ve önceki gün Gül’ün Ziraat Bankası Mağusa Şubesi’ne gelerek hesabındaki parayı çektiren zanlı Kemal Köse almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Suç geliri aklanması ve önlenmesi yasasına aykırı harekette bulunma” suçlamasıyla bugün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlı Köse’nin tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı. Mağusa Polis Müdürlüğü avlusunda polis gözetiminde ve kilit altında tutulan zanlı Köse’ye ait araçtan ise 2 adet dekont çıkarken, mesele ile ilgili olarak Girne’de aranan İrfan Tan isimli kişi ise polis avlusunda bulunan zanlı Köse’ye ait aracı yedek anahtarla açıp kilitli bulunan torpido gözündeki 97 bin 800 TL’yi aldıktan sonra görevli polisi darp ederek kaçtı. İrfan Tan’ın daha sonra Girne’de tespit edilerek tutuklandığı öğrenildi.

Zanlının arabasından 2 dekont çıktı, torpido çekmecesi ise açılamadı…

Meselenin soruşturmasını yürüten Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli Polis Çavuşu Ertem Hoca, 4 Temmuz tarihinde Ziraat Bankası Mağusa Şubesi’nde Girne’de sakin Erhan Gül’ün hesabına gelen 108 bin TL parayı çekip yine Girne’de zanlı Kemal Köse ile banka önünde buluştukları sırada polis tarafından tespit edilip alıkonulduklarını anımsattı. Erhan Gül ile zanlı Köse’nin, zanlının kullanımındaki PS 227 plakalı Mercedes araç ile birlikte Mağusa Polis Müdürlüğü’ne soruşturma maksatlı celp edildiğini belirten Hoca, para ile ilgili olarak yapılan soruşturmada izahat veremediklerinden dolayı “Suç geliri aklanması ve önlenmesi yasası” tahtında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Hoca, başlatılan soruşturma çerçevesinde PS 227 plakalı araçta yapılan aramada 2 adet dekont tespit edildiğini ve bununla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, araç içerisinde bulunan torpido çekmecesinin ise özel kilidi bulunduğundan dolayı açılamadığını ve bu nedenle konu aracın polis avlusunda polis gözetiminde tutulmaya başlandığını söyledi.

Polis gözetimindeki araçtan parayı alıp kaçtı…

Polis Çavuşu Ertem Hoca, mesele ile bağlantılı olarak aranan İrfan Tan’ın ayni gece saat 04:00 raddelerinde Mağusa Polis Müdürlüğü avlusuna gelerek zanlı Kemal Köse’ye ait PS 227 plakalı aracı yedek anahtarı ile açıp içerisindeki torpido gözünden 1 adet poşet alarak kaçmaya çalıştığı sırada görevli polis tarafından tespit edildiğini açıkladı. İrfan Tan’ın, görevli polisi darp edip görevinden men ettiğini belirten Hoca, Tan’ın olay yerinden kaçtığını açıkladı. Hoca, zanlı Köse’nin 5 Temmuz tarihinde mahkemeye çıkarılarak hakkında 1 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsatarak, bu süre içerisinde meseleye bağlantılı olarak aranan İrfan Tan’ın Girne’de tespit edilerek tutuklandığını ve tasarrufunda toplamda 125 bin 500 TL para bulunduğunu açıkladı. Hoca, Tan’ın tasarrufunda bulunan para ile ilgili olarak yapılan soruşturmada paraların 3 Temmuz 2018 tarihinde 100 bin TL ve 5 Temmuz 2018 tarihinde 29 bin TL olmak üzere toplamda 129 bin TL parayı yine Girne’de sakin Asel Kubanyah Kyzy isimli bayanın Ziraat Bankasındaki hesabından çekip İrfan Tan’a verdiğinin tespit edildiğini ve Kyzy’nin de tutuklandığını açıkladı. Hoca, yine İrfan Tan’dan yapılan soruşturmada polis avlusu içerisinde kilit altında bulunan aracın çekmecesinden aldığı poşette 97 bin 800 TL para olduğunu ve bu parayı almak için geldiğinin tespit edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak aranan kişiler ve araştırılması gereken birçok dekont olduğunu ifade eden Hoca, çekilen paraların yurt dışından bir çok kişinin hesabına geldiği ve bu paraların kara para olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu kaydetti. Hoca, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlı Köse’nin 8 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

7 gün daha…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Kemal Köse’nin tahkikat maksatları bakımından 7 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.