Polis, Halil Karakız’ın ölümü ile ilgili bir kişiyi tutukladı!

ads
08/12/2019

ads
Polis, Halil Karakız’ın ölümü ile ilgili bir kişiyi tutukladı!

Girne’de önceki gün denize düşen ve ölü olarak bulunan 25 yaşındaki Halil Karakız’ın otopsi sonucunun açıklanmasının ardından öldürüldüğü ihtimali araştırılmaya başlandı. Karakız’ın ölümünün; “kafasına sert bir cisimle vurulması sonucu gelişen kafatası sıyrığı ve beyin kanaması” neticesinde olabileceği şüphesi oluştu.

Polis meselede zanlı görülen 20 yaşındaki A.G’yi tutukladı.

Polis Basın Subaylığından “Adam Öldürme” başlığı altında yayınlanan açıklamaya göre, 6 Aralık’ta Girne’de eski limanın mendirek mevkiinde deniz içerisinde ölü olarak bulunan Halil Karakız’ın (E-25), dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen otopsi neticesinde ölümünün; “kafasına sert bir cisimle vurulması sonucu gelişen kafatası sıyrığı ve beyin kanaması” neticesinde olabileceği şüphesi oluştu.

Bunun üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.G. (E-20) tutuklandı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

08/12/2019 10:58
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Polis, Halil Karakız ölümü ile ilgili bir kişiyi tutukladı!, haber, kıbrıs girne, girne deniz, kordon boyu bir kişi kayboldu, kıbrıs öğrenci, Halil Karakız,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.