Polis hırsızlık şüphesi üzerinde duruyor…

Girne’de bir apartmanın girişindeki motosikletten iki kask çalınması üzerine polisin yürüttüğü ileri soruşturmada, bir kişi tutuklandı ve kaldığı evde hırsızlık olduğundan şüphelenilen 50 motosiklet kaskı ele geçirildi.

Polis basın bültenine göre dün 15.30 sıralarında, Girne’de Kurtuluş Caddesi’nde, bir apartmanın girişinde, park halinde bulunan bir şahsın sorumluluğundaki motosiklet üzerinde muhafaza edilen iki motosiklet kaskı, kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından çalındı.

Olayın Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı görülen S.Ö.Ç.(E-57) tespit edilerek tutuklandı.

S.Ö.Ç’nin kaldığı evde yapılan aramada ise hırsızlık olduğundan şüphe edilen toplam 50 motosiklet kaskını da kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edilerek emare alındı.