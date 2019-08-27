Polis ihbarı dikkate aldı! Ceza kesti

Dün gece yayınlanan Haber Kıbrıs'ın özel haberinde,Trafiğin yoğun olduğu bir saatte ters şeritten girmeye çalışan alkollü sürücünün trafiği kilitlemesine polis tepkisiz kalmadı. Trafik Şube Amirliği harekete geçerek ihbarı değerlendirdi.

Lefkoşa Trafik Şube Amirliği ekipleri söz konusu sürücüyü tespit ederek işlemiş olduğu suçtan dolayı 387 TL para ve 15 ceza puanı ceza kesti..

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https://haberkibris.com/ters-seride-girdi-suruculerin-canini-hice-saydi-2019-08-27.html?fbclid=IwAR1D_KnOa7b6VAqvthaItPCozHlglsE_GNuRbDczoPeg5_m4ap1pf3M6-9o