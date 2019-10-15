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Polis iki kişinin daha peşinde

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15/10/2019

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Polis iki kişinin daha peşinde

Kamalı Haber

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Fıstık Net isimli İnternet Cafe’de üniversite transkripti sahteleyen zanlı Noman Ali tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, Pakistan uyruklu zanlı Noman Ali’nin yapılan soruşturmasında 2019 yılı Eylül ayı içerisinde arkadaşları olan yine Pakistan uyruklu Lefkoşa'da sakin N.R. ve T. A.'ın ikamet izinsiz olmasını engellemek için Girne Amerikan Üniversitesi’ne sahte kayıt yaptırabilmeleri maksadıyla Yakın Doğu Üniversitesi transkriptini Lefkoşa'da faaliyet gösteren " Fıstık Net " isimli internet kafede sahteledikten sonra aranan iki kişiye verdiğini anlattı. Polis, aranan iki kişinin, sahte olarak düzenlenmiş olan transkripleri Girne Amerikan Üniversitesi’nde öğrenci kaydı için vererek tedavüle sürdüklerinin tespit edildiğini belirtti. Polis, aranan sahte mühür ve aranan iki kişinin bulunabilmesi için, zanlının 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

15/10/2019 15:05
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TAGS: Polis iki kişinin daha peşinde, haber, kıbrıs,
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