Polis işin ucunu bırakmadı! Ayrı ayrı ceza ödediler
07/10/2019
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Lefkoşa’da dün akşam Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde lüks bir aracın kaputunda yolculuk yapan yabancı uyruklu kişilere para cezası kesildi. Lefkoşa Trafik Şube Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında tespit edilen kişilere ayrı ayrı para cezası kesildi.
Ülkemizde 3 kişinin trafiğe kurban verildiği bir günde yayılan video birçok vatandaşın tepkisini çekmişti.
Polis ekipleri yaşanan bu olaya duyarsız kalmayarak sürücü ve sorumsuzca yolculuk yapan yabancı uyruklu kişilere para cezası kesti.