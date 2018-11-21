Polis kaçaklara göz açtırmadı!

Bahadır AYNA

Lefkoşa Polis Müdürlüğü dün akşam sorumluluk sahasında asayiş ve trafik operasyonu gerçekleştirdi. Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube, Narkotik ve Kaçakçılığı Önlem Şubesi, Cürümleri Önleme Şubesi, Trafik Şubesi’nin yanı sıra ilk kez Özel Harekat timi de operasyona katıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda iş yeri, pansiyon ve ev aranırken birçok kişi göz altına alındı. Operasyonun bir diğer kanadında ise trafik şubesine bağlı ekipler yoldan geçen çok sayıda aracı durdurup evrak ve kimlik kontrolü yaptı.

Lefkoşa Surlariçi’ne özel harekat!

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk alanında gerçekleştirdiği operasyona özel harekatın timinin de katılması dikkat çekti. Özel Harekat timi özellikle Surlariçi bölgesinde etkili oldu.

Bir pansiyondan 7 göz altı

Lefkoşa Surlariçi’nde gerçekleştirilen operasyonda bir pansiyona baskın yapıldı. Baskında ülkede kaçak olarak yaşadığı tespit edilen 7 kişinin tutuklandığı gözlemlendi. Öte yandan operasyon sabahın ilk saatlerine kadar devam etti. Polis Basın Subaylığı’nın bugün operasyonlarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.