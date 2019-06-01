Polis kaçaklara göz açtırmadı!

Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekiplerinin Haspolat’ta ülkede kayıt dışı yaşama yönelik yaptığı operasyonda tutuklanan 10 kaçak bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Ömer Can, zanlılar Muhammad Waseem, Ali Nawaz, Ali Danısh, Md Anower Hosaın, Mohammad Raju, Mohammod Mızanur Rahman, Ruhul Amın, Md Shohidul Islam, Bharmeet Sıngh ve Ali Çor’in 31 Mayıs’ta 21.00 ile 24.00 saatleri arasında düzenlenen asayiş ve huzur operasyonunda Haspolat’ta zanlıların 2016 ile 2018 tarihleri kapsamında KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin belirlendiğini mahkemeye aktardı.

Zanlıların ayni gün tutuklandığını, alınması gereken ifadeler olduğunu belirten Can tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.