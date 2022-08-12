Polis Kadına Şiddetle Mücadeleden Vaz Mı Geçiyor?

2018 yılında Lefkoşa Polis Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kadına Şiddete Müdahale Şubesi ve 2021 yılında diğer tüm ilçelerde faaliyete geçtiği duyurulan Kadına Şiddet Müdahale Birimleri’nin son dönemlerde etkisiz hale getirildikleri ile ilgili eleştiriler çoğalıyor.

Kuruluşundan itibaren Lefkoşa Kadına Şiddete Müdahale Şubesi Amiri olarak görev yapan ve polisin aile içi şiddet vakalarına uluslararası sözleşmeler ve normlara uygun müdahaleler geliştirmesine öncülük eden Müfettiş Mehmet Sözmener’in geçtiğimiz yıl görevden alınması kamuoyunda büyük tepkiye yol açmıştı. Son 1 yılın içinde ise hem şubede çalışan personel sayısı azaltıldı, hem de personele şubenin görevleri dışında ek görevler verilmeye başlandı. 2018-2021 yıllarında şubenin Amir Yardımcılığı’nı yürüten Müfettiş Muavini Songül Aki de dahil olmak üzere tecrübeli memurların çoğunun görev yerleri değiştirildi.

Lefkoşa dışındaki ilçelerde ise Kadına Şiddete Müdahale Birimleri bünyesinde görevlendirilen polis memurları aile içi şiddet konusunda eğitim aldılar ancak bulundukları Adli Şube’lerde daha önceki görevlerini yürütmeye devam ettiler. Direnişçilere hizmet veren kurum ve aktivistlerden gelen bilgilere göre ilçelerde kadına yönelik şiddet şikayetlerinin alınması ve dava okunması konusunda sıkıntılar büyük ölçüde devam ederken, Lefkoşa Kadına Şiddete Müdahale Şubesi de her geçen gün direnişçilere ve konuya yönelik duyarlılığını kaybediyor.

Bu iddialarla ilgili görüşlerini paylaşan LTB Kadın Sığınma Evi Koordinatörü Dr. Ömür Yılmaz, polisten önce kendilerine ulaşan vakalarda PGM bünyesinde bulunan Kadına Şiddete Müdahale Şube Amiri Müfettiş Mahmut Gümüşsoy ile irtibata geçerek doğru müdahalenin yapılmasını sağlayabildiklerini, ancak direnişçilerin direk polisle muhatap olduğu durumlarda Lefkoşa dahil tüm ilçelerde sıkıntıların yaşandığını ifade etti.

Yılmaz, 2018 yılında Lefkoşa Kadına Şiddete Müdahale Şubesi’nin kurulmasının ve aile içi şiddet vakalarında cezai tahkikatın başlatılması için bireysel şikayet şartı aranmaması ve başlatılan tahkikatların hiçbir şekilde geri çekilmemesi gibi uygulamaların aile içi şiddetle mücadelede bir milat niteliğinde olduğunu ancak 2021 yılından itibaren polis teşkilatının konuyla ilgili tutumunda çok belirgin bir gerileme olduğunu iddia etti. Lefkoşa’da bile direnişçinin darp olayından birkaç gün sonra polise gitmesinin bir bahane gösterilerek ifadesinin polis tarafından ciddiye alınmaması veya ispatı zor olduğu sebep gösterilerek eş tecavüzü şikayetinin ifadeye yazılmaması gibi olaylarla karşılaştıklarını belirtti.

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12/08/2022 15:24