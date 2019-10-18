Polis, Kanioğlu’nun daha önce de hırsızlık yaptığını tespit etti   

Vadili sakini T.M’ e ait ikametgâhın kapısını açarak içeri giren ve toplam 3 bin 760 TL para ile 1 adet 14 ayar bayan künye zincirini çalan Cemal Kanioğlu Vadili’de polis tarafından tespit edilerek tutuklanmış ve çıkarıldığı mahkemede hakkında 2 gün tutukluluk emri alınmıştı.

Yürütülen tahkikatta zanlının, 14.07.2019 tarihinde saat 20.30 raddelerinde aynı köyde sakin Kenan Kenanoğlu’na ait ikametgaha da girerek bin 100 TL nakit para yanında çeşitli ziynet eşyasını da çaldığı ve Lefkoşa’ da bir kuyumcuya 25 bin TL karşılığı sattığı tespit edildi.

Zanlı bugün çıkarıldığı Gazimağusa kaza mahkemesinde aleyhinde 7 gün tutukluluk emri alındı.

Meselenin tahkikatını yapan polis memuru Halil Ersan zanlının 8.10.19 tarihinde Vadili köyünde meydana gelen geceleyin ev açma ve sirkat meselesinin zanlısı olarak poliste tutuklu bulunan zanlının 14.7.19 tarihinde yine Vadili köyünde sakin Kenan Kenanoğlu’na ait ikametgahı da açarak içeri girdiğini ve 1100 TL yanında çeşitli ziynet eşyasını da sirkat ettiğini itiraf ettiğini aktardı. Mesele ile ilgili gönüllü ifade veren zanlının bahse konu ziynet eşyalarını Lefkoşa’da bir kuyumcuya 25000 TL karşılığı sattığını söylediğini belirten Ersan bahse konu kuyumcunun tespit edilerek zanlıya vermiş olduğu makbuzun emare alındığını aktardı.

Başka meselelerin de ortaya çıkma olasılığı mevcut olduğuna değinen tahkikat memuru Ersan zanlının 7 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti

Kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 7 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

18/10/2019 19:28