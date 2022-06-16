Polis karakolunda tutulan Erdoğan cezaevine gönderildi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) eski müdürü Gürcan Erdoğan cezaevine gönderildi.

Erdoğan, bir süredir Alayköy Polis Karakolu’nda tutuluyordu. Kamuoyunun tepkisi ise, Erdoğan’a ayrıcalık yapıldığı yönündeydi. Erdoğan, bugünden itibaren yargılanmayı cezaevinde bekleyecek.

Dava konusu neydi ?

Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın şoförü Hüseyin İnce’ye, mevzuatta belirlenen %25’i aşan ek mesai ödemesi ile ilgili aylardır süren araştırma sonucunda, “Yetki aşımı, yanıltıcı beyan, usulsüz ödeme, yasal mevzuata aykırı işlemler ile kurumu zarar uğratma tespiti yapılmıştı. Başbakanlık Denetleme Kurulu; 2016 Haziran-2018 Ocak dönemi ile ilgili yapılan incelemede, 64 bin 671,32 TL’lik ek mesainin usulsüz ödendiği bulgusu yaparak, 61 bin 423 TL’den Gürcan Erdoğan’ı, 3 bin 247.65 TL’den de Hüseyin İnce’yi sorumlu tuttu. Rapor, Savcılığa Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından gönderildi. Kıb-Tek Yönetim Kurulu adına avukat Emre Efendi, Polis Genel Müdürlü,0ğü’ne giderek, her iki isimle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

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16/06/2022 16:26