Polis kazanın detaylarını açıkladı!

Girne Çevre Yolu’nda meydana gelen trafik kazası ile ilgili polisten açıklama yapıldı. Girne'de saat 17.30 sıralarında, Kanyon sokak üzerinde, Christian Muwyapara yönetimindeki JH 547 plakalı araç ile seyrettiği sırada dikkatsizce Girne-Alsancak Çevre Yolu'nun 3-4'üncü kilometrelerine giriş yapması sonucu o esnada çevre yolu üzerinde seyretmekte olan Fatma Yağcı yönetimindeki RJ 007 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle, JH 547 plakalı araç savrularak orta refüje çarptıktan sonra takla atarak sol yan kısmı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan JH 547 plakalı araç sürücüsü Christian Muwyapara ve yolcular Aicha Princessesamba, Abigale Badibanga, Divme Omkupga Manzamza, Ece Yağmur Sarıkaya ve RJ 007 plakalı araç sürücüsü fatma YAĞCI kaldırılmış oldukları Girme Dr. Akçiçek Devlet Hastanesinde, Chrıstian Muwyapara müşahede altına alınırken, diğer yaralı şahıslar taburcu oldu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.