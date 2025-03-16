Polis Kontrolünde 15 Gram Uyuşturucuyla Yakalandı

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16/03/2025

Polis Kontrolünde 15 Gram Uyuşturucuyla Yakalandı

Polisin rutin trafik kontrolleri sırasında Girne'de kontrol maksatlı durdurulan bir araç sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine araçta yapılan aramada toplam 15 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak araç sürücüsü tutuklandı.

Polis basın bültenine göre bugün saat 02.00 sıralarında, Girne’de, Dr. Fazıl Küçük Çemberi’nde, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube ekipleri tarafından yapılan rutin trafik kontrolü esnasında, 40 yaşındaki erkek F.K. kontrol maksatlı durduruldu.

F.K’nın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine, üzerinde ve aracında yapılan aramada, toplam 15 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. F.K. suçüstü hali gereği tutuklandı.

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TAGS: Polis, Kontrol, Girne, Tutuklama
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