Polis kontrolünde uyuşturucu ile yakalandı

Güzelyurt-Mevlevi kavşağında, 04.09.2021 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen kontrol sırasında; M.Y.(E-37) yönetiminde bulunan araç kontrol maksatlı durdurulduğu sırada, bahse konu şahsın şüpheli hareketleri sonucu üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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05/09/2021 09:46