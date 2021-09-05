Polis kontrolünde uyuşturucu ile yakalandı

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05/09/2021

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Polis kontrolünde uyuşturucu ile yakalandı

Güzelyurt-Mevlevi kavşağında, 04.09.2021 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen kontrol sırasında; M.Y.(E-37) yönetiminde bulunan araç kontrol maksatlı durdurulduğu sırada, bahse konu şahsın şüpheli hareketleri sonucu üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

05/09/2021 09:46
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TAGS: Güzelyurt, Mevlevi, uyuşturucu, polis
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