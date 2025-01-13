Polis kurşunu Pakistanlı göçmene isabet etti

Lurucina (Akıncılar)-Bodamya köyü arasında 5 Ocak tarihinde Rum polisi ile göçmen kaçakçıları arasında yaşanan kovalamacada 1 kişi vurularak öldürüldü.

Lurucina köyünden güneye geçtiği iddia edilen 3 araca ‘dur’ ihtarına uymadığı gerekçesi ile Rum polisi tarafından ateş açıldı.

Olayda, açılan ateş sonucu araçların birinde vurulan Pakistanlı bir gencin cansız bedeni, 6 Ocak tarihinde Strovolos bölgesinde bulundu.

Rum basınında geniş yer tutan olayın yankıları sürerken, 24 yaşındaki gencin araçlardan birinden Strovolos bölgesine atıldığı ve köpeğini gezdiren bir şahıs tarafından bulunarak polise haber verildiği açıklandı.

Yaklaşık 4 gün süren soruşturma neticesinde çıkan balistik raporda Pakistan’lı gencin Rum polisinin tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği Rum Polis Basın Subaylığı tarafından doğrulandı.