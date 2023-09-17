Polis kuş uçurtmadı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucunda 1 araç sürücüsü tutuklandı, 373 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı, 59 araç ise trafikten men edildi.

Polis açıklamasında göre, dün yapılan denetimler kapsamında 1823 araç sürücüsü kontrol edildi.

Rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılan 373 araç sürücüsünün 153’ü yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 47’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak suçlarından rapor edildi.