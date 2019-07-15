Polis memuru ağır yaralandı
15/07/2019
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Düzova yakınlarında bugün iki aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan 37 yaşındaki polis memuru Baki Bakioğlu YDÜ Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edildi.
Lefkoşa - Gazimağusa anayolunda Düzova yakınlarında bugün saat 11.00 sıralarında iki aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan 37 yaşındaki polis memuru Baki Bakioğlu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden YDÜ Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazada yaralanan 26 yaşındaki Cengiz Arapbayram'ın ise tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.