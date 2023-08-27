Polis memuru Ercan Cambaz entübe edildi

Trafik kazasında ağır yaralanan Ercan Cambaz'ın durumu kritik...

İskele - Ercan Anayolu üzerinde geçtiğimiz Cuma akşamı meydana gelen bir trafik kazası sonucunda motosiklet sürücüsü Ercan Cambaz ağır yaralanmıştı. Gündem Kıbrıs'ın edindiği bilgiye göre Cambaz'ın durumunun kritik olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

Entübe süresinin ne kadar süreceği şu an için bilinmiyor... Dualarımız Ercan Cambaz için...

Kaynak: Gündem Kıbrıs