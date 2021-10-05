Polis memuru Erhan Çakırgöz, görevi sırasında kalp krizi geçirdi

Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Erhan Çakırgöz’ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

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05/10/2021

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Polis memuru Erhan Çakırgöz, görevi sırasında kalp krizi geçirdi

Mağusa Polis Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Erhan Çakırgöz, görevi sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Erhan Çakırgöz’ü polis münhaline katılmak üzere müdürlükte bulunan bir vatandaş hayata döndürdü.

Sağlık ekiplerinin gelmesi ile Çakırgöz Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.  Erhan Çakırgöz’ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

05/10/2021 13:07
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TAGS: Polis memuru, Erhan Çakırgöz, kalp krizi
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