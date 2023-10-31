Polis memuru, kasırgada mağdur olan çocuğu emzirdi

Meksika’nın Acapulco kentinde görevlendirilen polis memuru Arizbeth Ambrosio, Otis Kasırgası’nın kasıp kavurduğu tatil beldesinde, iki gün boyunca aç kalan bir çocuğu gönüllü olarak emzirdi.

Mexico City Yurttaş Güvenliği Sekreterliği’nden yapılan açıklamada, kadının, dört aylık oğlunun iki gün boyunca yemek yemediğinden ve ona bebek maması bulmakta sorun yaşadığından şikayet ederek gözyaşlarına boğulduğu belirtildi.

Vatandaş Güvenliği Sekreterliği’nden sorumlu Pablo Vázquez, “Mexico City polisinin bağlılığına, nezaketine ve hizmet mesleğine olan hayranlığım” dedi.

Ambrosio, hafta sonu kasırga nedeniyle 43 kişinin öldüğü Acapulco’ya gönderilen 100 polisten oluşan ve “Zorros” olarak bilinen özel Mexico City arama ve kurtarma biriminin bir parçası.

ÖLÜ SAYISI 39’A ÇIKTI

Otis Kasırgası’nın yakındaki Coyuca de Benítez belediyesinde beş ölüme yol açtığı bildirilirken Guerrero eyaleti Valisi Evelyn Salgado pazar günü yaptığı açıklamada, 36 kişinin hâlâ kayıp olduğunu söyledi.

Yetkililerin açıklamasıyla ölü sayısının da 39’a çıktığı öğrenildi.

Askeri personel ve gönüllüler hafta sonunu Acapulco’nun ana turistik şeridindeki enkazları kaldırarak geçirirken yetkililer ulusal elektrik şirketi tarafından Acapulco’daki ev ve işyerlerinin yüzde 58’ine elektriğin yeniden verildiğini açıkladı. Ayrıca Acapulco’nun dışındaki harabe halindeki topluluklara su dağıtan 21 su tankeri olduğunu da sözlerine eklediler.