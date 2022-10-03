Polis memuru Samet Öztürk beraat etti

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03/10/2022

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Polis memuru Samet Öztürk beraat etti

(Kamalı Haber) - Lefkoşa Polis Müdürlüğünde görevli olduğu dönemde hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal ve görevi kötüye kullanmak suçlaması ile soruşturma başlatılan Samet Öztürk’ün yargı süreci tamamlanarak karara bağlandı. 5 yıldır süren yargılanma sürecini görevinden uzaklaştırılarak bekledikten sonra son 1 yıldır yargılanması süren Polis Memuru Samet Öztürk aleyhine getirilen davalardan beraat etti.

Polis Memuru Samet Öztürk haklı olduğunu ispat etmek için hukuk mücadelesi veren Avukatları Mustafa Asena, Buse Asena ve Mustafa Ulu teşekkür etti. Öztürk ayrıca beraat etmesinin ardından mağduriyetinin giderilmesi için gerekli tüm hukuksal çalışmaları yürüteceğini belirtti. 

03/10/2022 13:30
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TAGS: Samet Öztürk, beraat, kktc
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