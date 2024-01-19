Polis Memurunun Açtığı Dava Ara Karar İçin Süresiz Erteledi

Polis mensuplarının 29 yıl fiili hizmeti, 2 yıl mücahitlik süresi, 5 yıl da yıpranma payı olmasına rağmen yaşı nedeni ile kendisine emekli maaşı alarak emeklilik hakkı verilmemesi üzerine Polis Memuru Sami Günözger’in açtığı dava dün görüşüldü.

Yüksek İdare Mahkemesi Yargıcı Gülden Çiftçioğlu’nun huzurundaki davada davacı Günözger, avukatı Öncel Polilli ve savcı Ayfer Şefik hazır bulundu. Gönözger’in maaş alacak şekilde emeklilik talebine Polis Genel Müdürlüğü tarafından iletilen red yazının görüşülüp görüşülmeyeceğine dair gerçekleştirilen oturumda taraflar beyanlarda bulundu. Savcı, davacının 36 yıl hizmetin ardından 6 Haziran 2021 tarihinde PGM’ye maaşını alacak şekilde emekli olmak için dilekçe verdiğini belirtti. Savcı, PGM’nin 12 Temmuz 2021 tarihinde davacıya yazılı cevap verdiğini belirtti. Savcı daha sonra PGM’nin davacıya ilettiği 12 Temmuz 2021 tarihli yazılı cevabını, davacının 6 Haziran tarihli dilekçesini, yine Adli Polis Müdürlüğünün 16 Temmuz 2021 tarihli yazısını emare olarak sundu. PGM’nin davacıya ilettiği 12 Temmuz tarihli yazının dava konusu olduğunu kaydeden savcı, bu yazının davacı üzerinde hukuksal bir etkisinin olmadığını söyledi. Savcı, PGM’nin yazısında emeklilik yasasının şartlarının davacıya bildirildiğini ifade etti. Savcı, emeklilikle ilgili son kararın, bağlanacak maaşın ve yürütülen tüm uygulamaların maliye bakanlığının yetkisinde olduğunu söyledi. Savcı, “Davacı PGM’ye başvurdu. Ancak emekliye çıkınca maaşını alması yönündeki kararı verece merci PGM değildir. Bu konunda yetki maliye bakanlığınındır. PGM, davacının talebine yazılı olarak cevap vermiştir ve polis teşkilatı emeklilik yasası ile emeklilik yasasını aktarmıştır. Ancak PGM davacının maaş alacak şekilde emekliye çıkma talebini maliyeye iletmemiştir. Davacı, bu konuda ihmal davası açabilir” dedi. Savcı, her ne kadar polis emeklilik yasası olsa da genel emeklilik yasasına bağlı olduğunu, yaşını doldurmuş olsaydı yasa kapsamında maaş alabilecek şekilde emekli olabileceğini belirtti. Savcı, tüm bu nedenlerden dolayı ön itirazın red ve iptalini talep etti.

Davacının avukatı Öncel Polili ise müvekkiline PGM tarafından gönderilen 12 Temmuz tarihli yazının olumsuz bir sonuç doğurduğunu, davacının hukuki durumuna etki ettiğini ifade ederek, savcılığın red ve iptal talebine itiraz etti. Polili, “PGM yetkisi olmadığı halde emeklilik talebi dilekçesini kabul ederek ve bir cevap vererek, kendisini yetkili kıldı. Davacıyı doğru yere yönlendirmedi. PGM söz konusu talebi maliyeye iletmeliydi. Bunu yapmayıp, davacıya olumsuz bir cevap verdi” dedi.

Yüksek İdare Mahkemesi Yargıcı Gülden Çiftçioğlu, ara karar için duruşmayı süresiz erteledi. (Kamalı Haber)