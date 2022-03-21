Polis Memurunun Açtığı Dava Ertelendi

Polis mensuplarının 29 yıl fiili hizmeti, 2 yıl mücahitlik süresi, 5 yıl da yıpranma payı olmasına rağmen yaşı nedeni ile kendisine emekli maaşı alarak emeklilik hakkı verilmemesi üzerine Polis Memuru Sami Günözger’in başlatmış olduğu hukuk mücadelesinde bugün dava günüydü.

Polis memuru Sami Günözger’in bu yıldan sonra çalışacağı yıllar için kendisinden vergi ve sair ödemeler kesilecek olmasına rağmen bu yıllar veya primler emekliliği sırasında davacıya herhangi bir hak veya menfaat sağlamayacak olması nedeni ile Anayasaya aykırılık teşkil ettiği ve davacının hakları engellendiği gerekçesi açmış olduğu davada savcılık müdafaa dosyalaması üzerine Yüksek İdare Mahkemesi Yargıcı Talat Usar davayı görüşülmek üzere ileri bir tarihe erteledi. (Kamalı Haber)

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21/03/2022 14:35