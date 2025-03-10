Polis Mensupları Derneği’nden kadın vekillere ziyaret

Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Cumhuriyet Meclisi’ndeki kadın milletvekillerini ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Meclis Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Meclis İdare Amiri UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, CTP Grup Başkan Vekili Milletvekili Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, CTP Milletvekili Filiz Besim ile Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars yer aldı.

Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği Başkanı Yusuf Zeki Turan, 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle Meclis’teki kadın vekillere ziyaret gerçekleştirmek istediklerini ifade etti. Turan, son dönemlerde polis teşkilatında kadın personel sayısında artış gözlemlendiğini de belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de konuşmasında, kadınların eşit fırsatlar yaratıldığında hayatın her alanında başarılı olabileceğini bildiklerini dile getirdi.

Polis teşkilatında da kadın sayısının artmasını büyük bir memnuniyet ile karşıladıklarını söyleyen Özdenefe, arzularının kadınların hayatın her alanında etkin şekilde yer alabilmesi ve yönetim kadrolarında da temsiliyetin artması olduğunu belirtti.

Fazilet Özdenefe, ziyaretten dolayı tüm kadın vekiller adına Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği'ne teşekkür etti.