Polis o iki kişiyi arıyor

Girne Baldöken otoparkında bir araçta hırsızlık yaparken fark edilince kaçmaya çalışan iki kişi, araç sahibine ve yardıma gelen kişiye bıçak salladı, birinin cep telefonunu alıp kaçtı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay bugün 01.30’da meydana geldi.

Aylin Akdeniz’e ait jeep aracın ön camını kırarak araçtan 1545 TL, 300 Euro nakit paralar ile CD seti gibi bazı eşyaları çaldıkları sırada fark edilen iki erkek, kaçmaya çalıştıkları sırada, Aylin Akdeniz’in eşi Güray Denge ve ona yardıma gelen Munawar Hussein’e direnç gösterdi.

Saldırganlardan biri, Denge ve Hussein’e gelişigüzel bıçak sallarken diğer saldırgan Hussein’i darp ederek telefonunu alıp kaçtı.

Polis, söz konusu kişilerin arandığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.