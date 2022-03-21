Polis okulunda eğitimler başladı

105 erkek ve 20 kadın polis memuru ile 25 itfaiye memuru aday adayı bugün polis okulunda temel eğitimlerine başladı.

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21/03/2022

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Polis okulunda eğitimler başladı

Polis Örgütüne alınan 105 erkek ve 20 kadın Polis Memuru ile 25 İtfaiye Memuru aday adayı bugün itibariyle temel eğitimlerine başladı.

Altı ay sürecek Temel Eğitim kapsamında, Polis Okulu Müdürlüğü'nde teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutulacak olan Polis ve İtfaiye aday adayları, temel eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Polis Örgütü kadrosuna dahil olacaklar.

21/03/2022 16:14
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TAGS: polis, okul, eğitim
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