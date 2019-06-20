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Polis operasyon yaptı! 1 Polis tutuklandı, evinden çıkanlar...

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20/06/2019

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Polis operasyon yaptı! 1 Polis tutuklandı, evinden çıkanlar...

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bir polis memuru tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 15:30 sıralarında, Doğanköy’de polis memuru Z.D.(E-37)’nin kalmakta olduğu  ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 3 adet 9 mm çapında tabanca ve tabancalara ait şarjör, 18 adet 9 mm çapında canlı mermi, 12 adet 7,65 mm çapında canlı mermi, 6 adet 9 mm çapında canlı kurusıkı mermi, bir adet metal arama dedektörü ile eski eser olduğuna inanılan 29 adet sikke bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.           
 

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TAGS: haber, kıbrıs, polis
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