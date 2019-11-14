Polis Örgütü Kadrosuna, 40 Sivil Hizmet Görevlisi Dahil Oldu

Polis Örgütüne, alınan 40 Sivil Hizmet Görevlisi, tamamlanan eğitimlerinin ardından, bugün düzenlenen törenle sertifikalarını aldılar.

Polis Okulu Müdürlüğünde düzenlenen törene, Polis Genel Müdürü Süleyman MANAVOĞLU’nun yanı sıra Polis Hizmetleri Komisyonu üyeleri ve Polis Okulu Müdürü katıldı.

Törende konuşan Polis Genel Müdürü Manavoğlu, bugünden itibaren birer polis mensubu olarak Polis Örgüte katılan Sivil Hizmet Görevlilerine yeni görevlerinde başarılar dileyerek, yasal mevzuatlara bağlı kalarak görevlerini yerine getirmelerini tavsiye etti.

14/11/2019 16:42