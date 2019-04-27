Polis Parklar Dahil Birçok Yerde Denetim Yaptı

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri, sorumluluk alanlarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Dün 21.00-01.00 saatleri arasında Lefkoşa bölgesinde faaliyet gösteren kumarhaneler, gece kulüpleri, pansiyonlar, işçi yatı evleri, kahvehaneler, halkın yoğun olarak bulunduğu Çağlayan Parkı, Kumsal Parkı, Barış Manço Parkı, Kafesli Parkı, Yediler Parkı, Ayluga Kilisesi bölgesi, Ermeni Kilisesi bölgesi ve Otobüs Terminali bölgesinde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 12 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

510 ARAÇ… 129 SÜRÜCÜYE İŞLEM

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 510 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 129 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

İSKELE’DE İKİ ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

İskele bölgesinde faaliyet gösteren kumarhaneler ve bet ofislerde gerçekleştirilen denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak bir kişi tespit edilerek aleyhinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde 260 araç kontrol edilirken suç işlediği tespit edilen 40 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi ve muhtelif suçlardan dolayı iki araç trafikten men edildi.