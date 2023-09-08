Polis: “Patlatıcı maddede kullanılan piller evinde bulundu”

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren, Emlak Dünyası isimli iş yerinde meydana gelen patlamayla ilgili tutuklanan 39 yaşındaki Murat Şerifoğlu bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis çavuşu Mustafa Özmüezzin olguları aktararak, 4 gün ek süre talep etti.

Polis, eski eşiyle ilişki yaşadığı, oğlu ile görüşmesini istemediği gerekçesiyle Hasan Efe’nin işletmecisi olduğu Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan Özker Özgür Caddesi üzerinde faaliyet gösteren, 5 Eylül 2023 tarihinde saat 22.35 sıralarında Emlak Dünyası isimli iş yerine plakası sökülmüş bir motosiklet ile giderek, iş yeri önüne bir paket bıraktıktan 12 dakika sonra patlama meydana geldiğini söyledi.

Polis, patlama sonucu iş yerinin kuzey kısmındaki vitrin camlarının kırılarak, dış ve iç duvarların ise yer yer delinerek hasar gördüğünü söyledi.

Soruşturma kapsamında iş yeri sahiplerinin bilgisine başvurulduğunu kaydeden polis, Hasan Efe’nin 2 ay önce eski eşiyle ve çocuğuyla görüştüğü gerekçesiyle telefonla kendisini arayan zanlının “Çocuğumla görüşmeyeceksin” diyerek, uyardığını, tek şüphelendiği şahsın zanlı olduğunu söylediğini aktardı. Polis çavuşu Özmüezzin, soruşturma amaçlı zanlının tutuklandığını ve mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis memuru, bu süre içerisinde zanlının hem Lefkoşa’daki hem de Başpınar bölgesinde ara ara gittiği evde arama yapıldığını kaydetti. Polis, zanlının Başpınar bölgesindeki evinde yapılan aramada olayda kullanılan motosikletin koçanlarının bir kısmı yanmış bir şekilde bulunduğunu açıkladı.

Polis Çavuşu Özmüezzin, zanlının Lefkoşa’daki evinde ise patlatıcı maddede kullanılan piller ile güvenlik kamerası kayıt cihazı bulunduğunu açıkladı.

Polis, yapılan araştırma sonucu olayda kullanılan motosikletin 1 Eylül 2023 tarihinde Güneşköy’de çalınan motosiklet olduğunu belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde 15 kişiden ifade aldıklarını, olay yerinde zarar-ziyan tespiti yaptıklarını açıkladı. Polis, olayda kullanılan bombanın nevinin tespiti için Türkiye ile yazışmalar yapıldığını, zanlının cep telefonu ile evinde bulunan kayıt cihazının DATA İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini, belirtti. Polis çavuşu Özmüezzin, olayda kullanılan motosikletin geçiş güzergahlarının araştırıldığını ifade etti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, patlayıcı madeninin nevinin henüz tespit edilemediğini, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)