Polis sahte ABD Dolarlarının seri numaralarını yayınladı

Polis dün Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerinde, müşteri tarafından yaptığı alışveriş sonrasında tedavüle sürülen ardından evde yapılan aramada ele geçirilen sahte ABD doları banknotların seri numaralarını yayınladı.

Polisten verilen bilgiye göre; söz konusu sahte paralardan daha önce piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde 50, 20 ve/veya 10’luk Amerikan Doları cinsi para bulunduran bankaların, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis karakoluna bildirmeleri istendi.

Sahte 50 Dolarların Seri Numaraları

KB 74166180 D

KB 75652583 D

Sahte 20 Dolarların Seri Numaraları

MF 48086124 J

ME 61937627 I

Sahte 10 Doların Seri Numarası

PB 03408656 A

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26/10/2021 14:04