Polis sahte dolarlara karşı uyardı

ads ads
01/03/2022

ads
ads
ads
Polis sahte dolarlara karşı uyardı

Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde bulunan bir şahsın, tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan ABD Dolarlarını tedavüle sürdüğü tespit edildi. Konu şahsın tasarrufunda 50’lik ile 100’lük banknotlardan oluşan ve  sahte olduğuna inanınlan toplam 4000 ABD Doları bulunarak emare olarak zapt edildi.

Sahte 50’lik Banknotların seri numaraları; 

MB 51952377A, MB 51940211A, MB67151174A, MB 67151815A, MB 51941614A,    MB 67140308A, MB 67151814A, MB51941617A, MB 37541552A, KB 48244949L,   KB 48241236L, KB48247833L, KB63441124L, KB 48244173L, KB 48244824L,   KB 48241241L, KB 48241237L, KB48247255L, KB 48250591L, KB 48244204L, KB 63441128L, KB 48244821L, KB 48250436L, KB 48250052L, KB 48241226L,   KB 63447941L, KB 63447443L, KB 63447939L, KB 63441048L, KB 63441051L,   KB 48247961L, KB 48241841L, KB 48247835L, KB 48250428L, KB 48250425L,   KB 48241840L, KB 48241373L, KB 48247836L, KB 48241372L, KB 48250543L,   KB 63441497L, KB 63441501L, KB 63441119L, KB 63441499L, KB 63447942L, KB 63444563L, KB 63447944L, KB 48247824L, KB 63441917L, KB 48241370L,  KB 48250197L,  KB 63447943L

Sahte 100’lük Banknotların seri numaraları; 

HD 76432864A, HD 76431673A, HD 76432030A, HD 76432868A, HD 76432867A,HD 76432865A, HD 76434362A, HD 76432878A, HD 76432861A, HD 76434359A, HD 76431685A, HD 76431686A, HD 76431687A, HD 76431678A 

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “50’lik ve 100’lük ABD Doları” cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur.

 

01/03/2022 11:41
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: sahte dolar, kktc, polis
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.