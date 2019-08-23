Polis satıcının peşinde!

1,5 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü madde bulunduran zanlı Osman Akın (E-24) ve Mehmet Ali Yıldırım ( E-26 ) polis tarafından tutuklandı. Her iki zanlı çıkarıldıkları Gazimağusa kaza mahkemesinde haklarında 3 gün tutukluluk emri alınmıştı. Zanlılar dün ek tutukluluk talebiyle ilgili yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. İddia makamı adına yeminli şahadet veren tahkikat memuru Gökhan Yıldırım, zanlıların birbirleriyle tartıştıklarına dair aldıkları bilgi ışığında 18 Ağustos akşamı olay mahalline gittiklerini aktardı. Zanlıların bulundukları yerde yapılan araştırmada bir kâğıt parçasına sarılı 1,5 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunmasıyla zanlıların tutuklandığını aktaran Selvili suçlamaları kabul etmeyen zanlıların telefonlarında yapılan incelemede uyuşturucu madde bağlantısı olan birçok kişiyle görüşme yapıldığını tespit ettiğini belirtti. Mesele ile ilgili tahkikatın devam etmekte olduğuna değinen Yıldırım kamera görüntülerinin incelenmesine devam edildiğini, görüntülerden olaya şahit olan bir şahsın tespit ettiğini ve aradığını, parmak izi incelenmesinin de devam ettiğini belirterek zanlılara ek tutukluluk verilmesini talep etti. Şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlıların 4 gün süreyle tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)