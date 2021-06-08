Polis: Satış yaptığı tespit edildi

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı David Enyia bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Kaan Kurtbir, zanlı David Enyia’nın Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) ve (Sentetic Cannabionid) Alma-Tasarruf Verme suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 02.06.2021 tarihinde saat 14.40 – 15.00 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından Hamitköy’de sakin zanlının evinde yapılan aramada 5 adet poşette satışa hazır 21 gram ağırlığında hintkeneviri ve 6 gram ağırlığında Sentetic Cannabionid türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 500 TL nakit paranın emare alındığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmalarda tasarrufunda bulunan söz konusu maddeleri 28.05.2021 tarihinde bir şahıstan 4000 Euro karşılığında satın aldığının tespit edildiğini bazı şahıslara satışını yaptığının tespit edildiğini söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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08/06/2021 16:09