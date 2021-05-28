Polis ses kaydının alındığı telefonu arıyor…

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Ülkemizde büyük yankı uyandıran “Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Yoluyla Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek, Kişiler Arasında Telefon İle Yapılan Haberleşmeyi Tarafların İzni olmaksızın Kaydetmek ve İfşa Etmek, Tanıkları Yalan İfade Vermeye veya Doğru Şahadeti Gizlemeye Teşvike Teşebbüs Etmek” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar İsmail Karaböcek, Tekin Arhun, Ali Savaş Altan ve Nurettin Arapsoy mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Ömür Dalkıran, olguları aktardı. Polis, zanlı 1 İsmail Karaböcek, zanlı 2 Tekin Arhun, zanlı 3 Ali Savaş Altan ve zanlı 4 Nurettin Arapsoy’un “Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Yoluyla Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek, Kişiler Arasında Telefon İle Yapılan Haberleşmeyi Tarafların İzni olmaksızın Kaydetmek ve İfşa Etmek, Tanıkları Yalan İfade Vermeye veya Doğru Şahadeti Gizlemeye Teşvike Teşebbüs Etmek suçlarına methaldar olduklarını belirtti. Polis, 12.12.2020 tarihinde Beşparmak Sokak No:7 Gönyeli Lefkoşa’da bulunan İsmail Karaböcek’e ait ofiste İsmail Karaböcek, Tekin Arhun ve Şener Levent’in bulunduğu bir esnada Tekin Arhun’un, Lefkoşa’da meydana gelen ve hâlihazırda ilk soruşturması devam eden Ali Savaş Altan’ın rüşvet alma iddiası ile ilgili rüşvet veren sıfatıyla ilerde Ağır Ceza Mahkemesi’nde tanık olacak olan Erkut Hafız’ı kullanımındaki telefon hattı üzerinden arayarak telefonun hoparlörünü de açıp konuşmayı dışarı aktararak Erkut Hafız’a telkin ve vaadlerde bulunmak sureti ile konuşturup huzurda bulunan Şener Levent ve İsmail Karaböcek’in de duymasını sağlayarak telefonuna konuşmanın diğer tarafının rızası olmaksızın kaydettikten sonra söz konusu kaydı Ali Savaş Altan’a verip ifşa ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, Ali Savaş Altan’ın ise daha sonra bu ses kaydını Lefkoşa’da sakin bilgisayar bölümü mezunu Nurettin Arapsoy ile birlikte CD haline getirdikten sonra 2 adet CD’yi İsmail Karaböcek aracılığı ile Şener Levent’e ulaştırıp ifşa ettiğini belirtti.

Ses kaydı üzerinde oynama yapıldı

Polis, söz konusu CD’nin bir suretinin Şener Levent’in tasarrufundan alınarak yapılan incelemede içeriğindeki ses kayıtlarının kısım kısım silinerek atlama yapılarak kısaltılmış olduğunun tespit edildiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak İsmail Karaböcek, Tekin Arhun, Ali Savaş Altan ve Nurettin Arapsoy’un mahkeme emri gereğince tutuklandığını belirtti. Polis, zanlı Ali Savaş Altan’ın rüşvet alma davasında savunma tanığı olarak duruşmaya gelen Şener Levent’in tanıklığı sırasında CD’yi mahkemeye sunmak istediğini ve mahkemenin talebi reddettiğini anlattı. Polis, 24 Mayıs 2021 tarihinde CD ile ilgili soruşturma başlatıldığını ve ayni gün Tekin Arhun ile Erkut Hafız’ın cep telefonu dökümlerinin alınabilmesi için GSM operatörüne yazı yazıldığını ayrıca Erkut Hafız’ın ifadesinin alındığını söyledi. Polis, Erkut Hafız’ın ifadesinde, zanlı Tekin Arhun’un 12 Aralık 2020 tarihinde 16.30’da kendisini aradığını ve aralarındaki alacak meselesiyle ilgili görüştüklerini daha sonra zanlı Ali Savaş Altan ile ilgili olarak konuşmanın 10 dakika devam ettiğini belirtti. Polis, Erkut Hafız’ın zanlı Tekin Arhun’la ilgili yaptığı telefon konuşmasının ifşa edilmesiyle ilgili rızası olmadığını ve şikâyetçi olduğunu öğrendiğini anlattı. Polis, Şener Levent’in ifadesini temin ettiğini, Levent’in ifadesinde özetle zanlı Tekin Arhun’la Erkut Hafız’ın, İsmail Karaböcek’in ofisinde yaptıkları görüşmeyi hoparlöre aldığını ve CD’ye alınan telefon görüşmesi kaydının zanlı İsmail Karaböcek tarafından kendisine iletildiğini anlattığını aktardı.

Birçok emare inceleniyor…

Polis, Şener Levent’teki CD’nin bir suretini emare olarak aldığını ve 10 dakikalık konuşma süresinin 1 dakika 54 saniye olarak kısaltılıp, görüşmeye dönüştürüldüğünü ve ses kaydında geri sarma, kelimeleri atlama gibi durumlar olduğunun tespit ettiğini anlattı. Polis, ses kaydının PGM Data İnceleme uzmanı tarafından inceleneceğini söyledi. Polis, 26 mayıs 2021 tarihinde zanlı İsmail Karaböcek’in Gönyeli’de bulunan ofisinde 12.58 ile 13.25 saatleri arasında polis tarafından yapılan aramada ofisinde 2 adet CD, 3 adet USB, 2 cep telefonu, dizüstü bilgisayarı, şarj aletinin emare alındığını belirtti. Polis, zanlı İsmail Karaböcek’in gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinin itiraf içerikli olduğunun altını çizdi. Polis, zanlı İsmail Karaböcek’in zanlı Nurettin Arapsoy’un evini göstermesiyle zanlı 4’un tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlı Arapsoy’un ikametgahında yapılan aramada, 2 adet cep telefonu, 2 adet- hard disk, 3 adet USB, 1 adet sim kart, zarf içinde 2 DVD, 2 adet dizüstü bilgisayar, 40 adet CD ve DVD’lerin emare alındığını ve zanlının kendisine yapılan suç duyurusunda herhangi bir suçu kabul etmediğini beyan ettiğini söyledi. Polis, zanlı Tekin Arhun’un ikametgahında tespit edildiğini ve suça cevaben, “Benim sesim de çok kaydedildi. Haberim yoktu” dedikten sonra, “Kaydı ben yapmadım” dediğini mahkemeye aktardı. Polis, 27 Mayıs’ta 00.30’da Ali Savaş Altan’ın ikametgahında tespit edildiğini ve suça hitaben, “Ben o görüşmede yoktum. Olsaydım ben kaydederdim. Bana yapılan komploydu” dediğini söyledi. Polis, zanlı Tekin Arhun’a ses kaydını dinlettiğinde, “Hatırladım. Karşı taraftaki Erkut Hafız’dır. Avukatım gelsin, tavsiyesi üzerine ifademi vereyim” dedi.

Polis 7 gün tutukluluk istedi mahkeme 3 gün verdi…

Polis, zanlı İsmail Karaböcek’in ifadesinin Tekin Arhun’a verildiğini ve Arhun’un ifadeyi okuduktan sonra özetle, kaydı kendisinin yapmadığını bu iddiaların külliyen yalan olduğunu, kaydı Ali Savaş Altan’ın yaptığını söyleyip, iddiaları reddettiğini aktardı.

Polis, meselenin ciddi olduğunu ve Ali Savaş Altan’ın Ağır ceza mahkemesine havale edilen rüşvet davasıyla ilgili olduğunu ve amacın rüşvet davasını etkilemek olduğunu düşündüğünü belirtti. Polis, bu suçların gerisinde yatan sebebin, Erkut Hafızı şikayetinden vazgeçirmek olduğunu savundu. Polis, İsmail Karaböcek’in verdiği 5 sayfalık ifadenin teyit ve tekzibinin yanı sıra, alınması gereken ifadeler, Tekin Arhun’un söz konusu görüşmeyi yaptığı telefonunun bulunabilmesi için 7 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Avukatlar tutukluluk talebine itiraz etti ve tahkikat memurunu sorguladı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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28/05/2021 17:34