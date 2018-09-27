Polis: ŞHT Tuncer İlkokulu’nda silah gösterilmedi!

Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada, olaya müdahil olan öğretmenlerden alınan yazılı ifadelerde, olayda kesinlikle silah gösterme olmadığı, herhangi bir darp olayının yaşanmadığı, sadece veli ve öğretmenler arasında sözlü münakaşa yaşandığının belirtildiğini kaydetti.

Öğretmenlerin yazılı ifadelerinde veliden şikayetçi olmadıkları da belirtilen açıklamada, velinin sadece polis tarafından ikaz edilmesini istedikleri ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu velinin polise celb edilerek gerekli ikazın yapıldığı belirtildi.