Polis soruşturması genişledi

Girne’de meydana gelen resmi evrak sahteleme, sahtelenmiş resmi evrakı tedavüle sürme, sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme, sahte davranışla kayıt temini ve sahtekarlıkla mal temini meseleleriyle ilgili olarak tutuklu bulunan Mehmet Eminoğlu ve Serdar Özbekoğlu tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Meselenin tahkikat sorumlusu Halil Drangoz mahkemede verdiği yeminli ifadede, Mehmet Eminoğlu’nun, 4 temmuz tarihinde, Gizem Aksun’un imzasını sahteledikten sonra, Girne’de tasdik memuru olan Serdar Özbekoğlu’na, onaylatıp, sahte resmi belge düzenleyerek 5 Temmuz tarihinde konu belgeyi Girne Tapu ve Kadastro dairesinden sahte resmi belgeyi tedavüle sürerek Gizem Aksun’a ait, Kurtuluş mevkiindeki 2 adet taşınmaz malı Yaztech İnvestment limited adına devredip , sahtekarlıkla mal temin ettiğini söyledi.

Neden tutuklanmışlardı?

24 Temmuzda polise gelen şikayetin ardından Mehmet Eminoğlu ve Serdar Özbekoğlu’nun tutuklandığını hatırlatan tahkikat sorumlusu, Serdar Özbekoğlu’nun, gönüllü ifade vererek, Mehmet Eminoğluna eniştesi olması nedeniyle, güvenerek, vekaletnameyi müşteki Gizem Aksun huzurunda olmadan onayladığını ve bunun gibi 5-6 vekaletnameyi de benzer şekilde tasdik ettiğini itiraf ettiğini kaydetti.

26 Temmuz’da Mahkemeye çıkarılan zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süreçte, elde edilen ifadelerden ve incelenen vekaletnamelerden Mehmet Eminoğlu’nun 2019 yılı Temmuz ayı içinde, Baysan Keleşoğlu,Mediha Keleşoğlu, Yasin Kurşuntel’e ait 2 daireyi, devrettiğinin belirlendiğini söyleyen tahkikat sorumlusu, meseleyle ilgili şahısların şirketleri ve banka hesaplarının incelenmesi içim merkez bankasına yazışmaların yapıldığını, şikayetçilerden tetkik için imza örneklerinin temin edildiğini anlattı.

Zanlıların, 29 Temmuzda mahkemeye çıkarılarak tutukluluk süreleri 4’er gün daha uzatıldığını dile getiren tahkikat sorumlusu, bu 4 günlük süreçte 10 adet sahte olduğuna inanılan vekâlet incelendi, bu bağlamda 10 kişiden soruşturma yapılarak ifade temin edildiğini kaydetti.

Zanlı Mehmet Eminoğlu’nun 31 Temmuzda gönüllü ifade verdiğini kaydeden tahkikat sorumlusu, zanlının, Gizem Aksun, Baysan Keleşoğlu, Mediha Keleşoğlu, Bilge Polat, Sibel Akaz Özkan, Aliye Hacıabitoğlu ve Omima Saade adına düzenlenen vekaletnamelerin üzerine, konu şahısların yerine imza attığını ve konu vekaletnameleri zanlı Serdar Özbekoğluna tesdik ettirerek, söz konusu şahıslara ait daireleri, Tapu ve Kadastro Dairesinde, Yaztech İnvestment Limited adına devrettiğini itiraf ettiğini kaydetti.

Birçok kişi şikayette bulunmuştu!

Meseleyle ilgili olarak şikayetçi konumunda olan Gizem Aksun, Baysan Keleşoğlu, Mediha Keleşoğlu Aliye Haciabitoğlu ve Yasin Kurşuntel ‘den yapılan soruşturmada, söz konusu şahısların şikayetçi olduğunu dile getiren tahkikat sorumlusu, Sibel Akas Özkana yurtdışında olduğu için ulaşılamadığını söyledi.

Tahkikat sorumlusu, tahkikatın başladığı 25 Temmuzdan itibaren yaklaşık 30 kişiden soruşturma yapılarak gerekli görülen yaklaşık 25 kişinin ifade alındığını, zanlı 1 ve 2’nin gönüllü ifadelerinin teyit ve tekzibi için 5 ek ifade temin edildiğini anlattı.

2 Ağustosta zanlılar hakkındaki tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatıldığını dile getiren tahkikat sorumlusu, bu süre zarfında 15 kişiden soruşturma yapıldığını, yaklaşık 8 kişiden ifade temin edildiğini, znalı1’in gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibi için 3 ek ifade alındığını ve 4 adet daha sahte vekâletname tespit edilerek, bunlarla 8 adet daire ve 2 dükkanın devrinin yapıldığının tespit edildiğini belirtti.

Özbekoğlu, suçunu itiraf etmişti!

Zanlı Serdar Özbekoğlu’nun, 6 Temmuzda verdiği ikinci bir gönüllü ifadeyle, toplam tespit edilen 9 adet vekaleti şahıslar huzurunda olmadan Mehmet Eminoğlu’nun talebi üzerine onayladığını itiraf ettiğini de söyleyen tahkikat sorumlusu, soruşturma kapsamında Girne Tapu ve Kadastro Dairesinde görevli 3 memurun da, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldığını anımsattı.

Olaya karışan kamu görevlileriyle ilgili araştırma yapılması gerektiğini, ayrıca önceki gün saat 17.00 raddelerinde polise 2 yeni şikayet daha geldiğini dile getiren tahkikat sorumlusu, meseleyle ilgili tahkikatın her geçen gün genişlediğini söyledi.

Haklarındaki mesele sayısı 13’e çıktı…

Zanlı Mehmet Eminoğlu ve Zanlı Serdar Özbekoğlu aleyhine mesele sayısının 13’e çıktığını, bunların 11 tanesinin resmi evrak sahteleme, sahtelenmiş resmi evrakı tedavüle sürme , sahte evrak düzenleme , tedavüle sürme , sahte davranışla kayıt temini ve sahtekarlıkla mal temini meseleleri , 2 tanesinin ise sahtekarlıkla para temini suçları olduğunu kaydeden tahkikat sorumlusu , meselede, şu ana kadar , toplam 18 daire 4 dükkan devir yapıldığı ve 13 müşteki olduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Meseleyle ilgili müşteki sayısı arttığını, tahkikatın toplam 13 meseleye çıktığını, zanlıların serbest kalması halinde tahkikata etki edebileceğini belirten tahkikat sorumlusu, zanlıların tutukluluk sürelerinin 7’şer gün daha uzatılmasını talep etti.

Zanlı Mehmet Eminoğlu’nun avukatı Emre Kadri tutukluluk süresinin uzatılmasına itirazda bulunmazken, devri yapılan gayrimenkullerin çoğunun, Eminoğlu ile ticaret yanında yakın ilişkisi olan şahısların olduğunu ve bu devir işlemlerinden söz konusu şahısların haberdar olduğu iddiasında bulundu.

Eminoğlu’nun söz konusu gayrimenkulleri herhangi bir ödeme almadan devrettiğine de dikkat çeken Kadri, Şeref yazıcı, Muammer Uğursöz, Osman Tıraşoğlu ve Ömer Hasırcılar isimlerinin de araştırılması gerektiğini, ve Mehmet Eminoğlu’nun ikinci bir gönüllü ifade vermek istediği beyanında bulundu.

Zanlı 2 serdar Özbekoğlu’nun avukatı Tevfik Mut, is Özbekoğlunun serbest kalması halinde tahkikata etki edemeyeceğini belirterek tutukluluk talebine itirazda bulundu.

7 gün daha tutuklu kalacaklar

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar meseleyle ilgili tahkikatın ciddiyetine zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata etki edebileceğine, yeni şikâyetler geldiğine ve meseleyle ilgili olarak 3 kamu görevlisinin de tutuklandığına dikkat çekerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların tutukluluk sürelerin 7’şer gün daha uzatılması emrini verdi.