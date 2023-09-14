Polis soruşturması sürüyor…
14/09/2023
Haber Kıbrıs-Özel
Sosyal Sigortalar Dairesi’nde doktor-eczacı-ilaç deposu sahibi üçgeni arsında yapılan “İlaç vurgunu” olayında gelişme yaşandı.
Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında 15 kişi tespit edildi. Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi Günaydın Haber Kıbrıs Programı’nda polisin dün yaptığı incelemede polisin muhaceret kayıtlarını incelediğini adada olmayan kişiler adına ilaç alındığını söyledi.
Ekmekçi polis soruşturmasının devam ettiğini vurguna karışanların sayısının artmasının beklediğini ekledi.