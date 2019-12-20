Polis soruşturmayı derinleştirdi!

Girne’de bir emlak şirketinde satış danışmanı olarak çalışan ve kiracılardan topladığı paraları çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Türkmenistanlı Nasiba Avezmetova yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, 2016-2019 yılları arasında, Çatalköy’de faaliyet gösteren Nort Shore isimli emlak şirketinde satış görevlisi olarak çalışan zanlının, şirkete ait dairelerde bulunan kiracılardan tahsil ettiği 7 bin 500 Sterlin parayı muhasebeye teslim etmeyerek çaldığını söyledi. Zanlının şikâyet üzerine önceki gün tutuklandığını kaydeden polis, miktarın artabileceğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 5 gün süre daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

20/12/2019 18:49